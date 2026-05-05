Le coup de cœur des élèves, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine

Le coup de cœur des élèves Samedi 23 mai, 20h00 Musée archéologique Théo Desplans Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Après s’être faits chanteurs, les élèves se font médiateurs ! Les latinistes de 3ème de la classe de Madame Boyer au collège Joseph d’Arbaud vous proposent une immersion dans les collections du musée. Ils vous invitent à poursuivre la découverte de la musique antique à travers les œuvres qui ont jalonné leur projet et nourri leur inspiration.

Musée archéologique Théo Desplans Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490288078 https://www.provenceromaine.com/musee-archeologique-theo-desplans Parcours chronologique et thématique s’organisant en plusieurs espaces : préhistoire et protohistoire, ville gallo-romaine, monuments publics, commerce et artisanat, religion, funéraire, maison gallo-romaine. Dans chaque espace, les objets sont mis en situation dans leur contexte d’utilisation. De nombreux parkings gratuits sont situés à proximité des sites archéologiques.

Après s’être faits chanteurs, les élèves se font médiateurs ! Les latinistes de 3ème de la classe de Madame Boyer au collège Joseph d’Arbaud vous proposent une immersion dans les collections du Ils à…

© Musée archéologique Théo Desplans