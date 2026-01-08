GF Colnago Mont Ventoux Vaison-la-Romaine
GF Colnago Mont Ventoux Vaison-la-Romaine samedi 6 juin 2026.
GF Colnago Mont Ventoux
Course Vaison-la-Romaine Mont Ventoux Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : 25 – 25 – 116 EUR
Gravel 46 km 25€
Gravel 80 km 40€
Gravel 110 km 55€
Route 80 km/106km/135km 116€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Le mythe du Mont Ventoux !
La cyclo-sportive la plus internationale se fait au départ de Vaison-la-Romaine et à l’arrivée au sommet du Mont Ventoux.
Plus d’infos sur gfmontventoux.com
.
Course Vaison-la-Romaine Mont Ventoux Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : GF Colnago Mont Ventoux
The myth of Mont Ventoux!
The most international cyclo-sportive starts in Vaison-la-Romaine and finishes at the summit of Mont Ventoux.
Further information: gfmontventoux.com
L’événement GF Colnago Mont Ventoux Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence