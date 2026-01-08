GF Colnago Mont Ventoux Vaison-la-Romaine

GF Colnago Mont Ventoux

Course Vaison-la-Romaine Mont Ventoux Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – 116 EUR

Gravel 46 km 25€

Gravel 80 km 40€

Gravel 110 km 55€

Route 80 km/106km/135km 116€

Date :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Le mythe du Mont Ventoux !

La cyclo-sportive la plus internationale se fait au départ de Vaison-la-Romaine et à l’arrivée au sommet du Mont Ventoux.

Plus d’infos sur gfmontventoux.com

84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : GF Colnago Mont Ventoux

The myth of Mont Ventoux!

The most international cyclo-sportive starts in Vaison-la-Romaine and finishes at the summit of Mont Ventoux.

Further information: gfmontventoux.com

