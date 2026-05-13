Musique antique au musée, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine

Musique antique au musée Samedi 23 mai, 17h00 Musée archéologique Théo Desplans Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Depuis plusieurs années, le musée archéologique Théo Desplans de la Ville de Vaison-la-Romaine se saisit du dispositif « La classe, l’œuvre ! » dans le cadre de ses actions d’éducation artistique et culturelle. Cette année, il mène un projet réunissant une classe de latinistes de 3e et la classe Cham du collège Joseph d’Arbaud sur le thème de la musique dans l’Antiquité, élément essentiel des jeux scéniques romains.

Les élèves ont pu découvrir les collections du musée en lien avec ce thème original et l’architecture du théâtre antique. Cette découverte a nourri un travail de création musicale et de médiation sur la base de plusieurs objets dont le résultat sera présenté par les élèves lors de la Nuit européenne des musées.

Musée archéologique Théo Desplans Sites antiques de Vaison-la-Romaine, rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490365048 https://www.provenceromaine.com https://www.facebook.com/vaison.monumental/ Le musée archéologique Théo Desplans témoigne de 2000 ans d’un art de vivre exceptionnel à travers des objets de tous les jours et sa statuaire antique. Le musée archéologique est situé dans le site antique de Puymin.

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

La classe, l’œuvre !

© Ville de Vaison-la-Romaine