Le coup de cœur des guides, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine
Le coup de cœur des guides, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine samedi 23 mai 2026.
Le coup de cœur des guides Samedi 23 mai, 21h00 Musée archéologique Théo Desplans Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Les guides-conférencières du musée : Lucie Mazoyer, Evie Mey et Gabrielle Wirsta, vous présentent leur coup de cœur. À travers trois objets de la vie quotidienne, découvrez ce qu’ils nous racontent des habitants de l’antique Vasio.
Musée archéologique Théo Desplans Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490288078 https://www.provenceromaine.com/musee-archeologique-theo-desplans Parcours chronologique et thématique s’organisant en plusieurs espaces : préhistoire et protohistoire, ville gallo-romaine, monuments publics, commerce et artisanat, religion, funéraire, maison gallo-romaine. Dans chaque espace, les objets sont mis en situation dans leur contexte d’utilisation. De nombreux parkings gratuits sont situés à proximité des sites archéologiques.
Les guides-conférencières du musée : Lucie Mazoyer, Evie Mey et Gabrielle Wirsta, vous présentent leur coup de cœur. À travers trois objets de la vie quotidienne, découvrez ce qu’ils nous racontent…
© Ville de Vaison-la-Romaine
À voir aussi à Vaison-la-Romaine (Vaucluse)
- Musique antique au musée, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine 23 mai 2026
- Les spectacles du théâtre romain, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine 23 mai 2026
- Quand l’Antiquité prend voix, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine 23 mai 2026
- Le coup de cœur des élèves, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine 23 mai 2026
- GF Colnago Mont Ventoux Vaison-la-Romaine 6 juin 2026