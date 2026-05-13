Le coup de cœur des guides, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine

Le coup de cœur des guides Samedi 23 mai, 21h00 Musée archéologique Théo Desplans Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les guides-conférencières du musée : Lucie Mazoyer, Evie Mey et Gabrielle Wirsta, vous présentent leur coup de cœur. À travers trois objets de la vie quotidienne, découvrez ce qu’ils nous racontent des habitants de l’antique Vasio.

Musée archéologique Théo Desplans Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490288078 https://www.provenceromaine.com/musee-archeologique-theo-desplans Parcours chronologique et thématique s’organisant en plusieurs espaces : préhistoire et protohistoire, ville gallo-romaine, monuments publics, commerce et artisanat, religion, funéraire, maison gallo-romaine. Dans chaque espace, les objets sont mis en situation dans leur contexte d’utilisation. De nombreux parkings gratuits sont situés à proximité des sites archéologiques.

Les guides-conférencières du musée : Lucie Mazoyer, Evie Mey et Gabrielle Wirsta, vous présentent leur coup de cœur. À travers trois objets de la vie quotidienne, découvrez ce qu’ils nous racontent…

© Ville de Vaison-la-Romaine