Les spectacles du théâtre romain, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine

Les spectacles du théâtre romain Samedi 23 mai, 19h00 Musée archéologique Théo Desplans Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Présentation des travaux des élèves des écoles Jules Ferry et Émile Zola

Chaque année, le musée archéologique Théo Desplans fait vivre l’histoire aux élèves vaisonnais à travers des actions d’éducation artistique et culturelle. Cette année, les écoles primaires Jules Ferry et Émile Zola ont travaillé sur la thématique du théâtre en explorant les jeux scéniques, en incarnant des comédiens antiques et en façonnant leurs propres masques.

Musée archéologique Théo Desplans Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490288078 https://www.provenceromaine.com/musee-archeologique-theo-desplans Parcours chronologique et thématique s’organisant en plusieurs espaces : préhistoire et protohistoire, ville gallo-romaine, monuments publics, commerce et artisanat, religion, funéraire, maison gallo-romaine. Dans chaque espace, les objets sont mis en situation dans leur contexte d’utilisation. De nombreux parkings gratuits sont situés à proximité des sites archéologiques.

Présentation des travaux des élèves des écoles Jules Ferry et Émile Zola

© Ville de Vaison-la-Romaine