Quand l’Antiquité prend voix, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine

Quand l’Antiquité prend voix Samedi 23 mai, 19h30 Musée archéologique Théo Desplans Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Créations musicales et vocales

Les élèves de la classe Cham du collège Joseph d’Arbaud, dirigés par Thibault Plantevin, vous invitent à découvrir leur interprétation inédite de la musique dans l’Antiquité romaine. Cette présentation marque l’aboutissement d’un travail d’écriture et de mise en musique mené tout au long de l’année scolaire dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! ».

Musée archéologique Théo Desplans Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490288078 https://www.provenceromaine.com/musee-archeologique-theo-desplans Parcours chronologique et thématique s’organisant en plusieurs espaces : préhistoire et protohistoire, ville gallo-romaine, monuments publics, commerce et artisanat, religion, funéraire, maison gallo-romaine. Dans chaque espace, les objets sont mis en situation dans leur contexte d’utilisation. De nombreux parkings gratuits sont situés à proximité des sites archéologiques.

Créations musicales et vocales

© Ville de Vaison-la-Romaine