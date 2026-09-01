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AGENDA · Ceyras

LE COURRIER DU VENT Ceyras

mercredi 30 septembre 2026 · Ceyras

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
Rue de la Cambalade
Ville
34800 Ceyras
Département
Hérault
Tarif

Ceyras

LE COURRIER DU VENT

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Auriez-vous des choses à dire à votre chat qui s’est échappé, à un personnage de film ou de livre, à votre voisin de CE1 qui a déménagé, à votre grand-mère ou à un futur amoureux que vous n’avez pas encore rencontré ? Amusez-vous avec la musique de ces mots oubliés dans un atelier délirant et accessible à tous. Vos mots seront mis en musique par le groupe Voodoo Chéri lors du concert du 02/10…
Auriez-vous des choses à dire à votre chat qui s’est échappé en 1998, à un personnage de film ou de livre, à votre petit voisin de CE1 qui a déménagé, à votre grand-mère ou à un futur amoureux que vous n’avez pas encore rencontré ? Amusez-vous avec la musique de ces mots oubliés dans un atelier délirant et accessible à tous. Les mots que vous écrivez seront mis en musique par le groupe Voodoo Chéri lors du concert du 2 octobre, à la médiathèque de Ceyras. Le vent se chargera de les transmettre…

Une séance spéciale qui peut se pratiquer aussi bien en français qu’en anglais !

Tout public
Gratuit sur inscription
Avec Natacha Ghaddar du groupe Voodoo Chéri   .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61  mairieceyras.mediatheque@gmail.com

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English : LE COURRIER DU VENT

Is there anything you’d like to say to your cat who ran away, to a character from a movie or book, to your second-grade neighbor who moved away, to your grandmother, or to a future lover you haven’t met yet? Have fun with the music of these forgotten words in a whimsical workshop open to everyone. Your words will be set to music by the band Voodoo Chéri during the concert on October 2…

L’événement LE COURRIER DU VENT Ceyras a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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