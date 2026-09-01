LE COURRIER DU VENT Ceyras
mercredi 30 septembre 2026 · Ceyras
Informations pratiques
Ceyras
LE COURRIER DU VENT
Rue de la Cambalade Ceyras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Auriez-vous des choses à dire à votre chat qui s’est échappé, à un personnage de film ou de livre, à votre voisin de CE1 qui a déménagé, à votre grand-mère ou à un futur amoureux que vous n’avez pas encore rencontré ? Amusez-vous avec la musique de ces mots oubliés dans un atelier délirant et accessible à tous. Vos mots seront mis en musique par le groupe Voodoo Chéri lors du concert du 02/10…
Auriez-vous des choses à dire à votre chat qui s’est échappé en 1998, à un personnage de film ou de livre, à votre petit voisin de CE1 qui a déménagé, à votre grand-mère ou à un futur amoureux que vous n’avez pas encore rencontré ? Amusez-vous avec la musique de ces mots oubliés dans un atelier délirant et accessible à tous. Les mots que vous écrivez seront mis en musique par le groupe Voodoo Chéri lors du concert du 2 octobre, à la médiathèque de Ceyras. Le vent se chargera de les transmettre…
Une séance spéciale qui peut se pratiquer aussi bien en français qu’en anglais !
Tout public
Gratuit sur inscription
Avec Natacha Ghaddar du groupe Voodoo Chéri .
Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com
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English : LE COURRIER DU VENT
Is there anything you’d like to say to your cat who ran away, to a character from a movie or book, to your second-grade neighbor who moved away, to your grandmother, or to a future lover you haven’t met yet? Have fun with the music of these forgotten words in a whimsical workshop open to everyone. Your words will be set to music by the band Voodoo Chéri during the concert on October 2…
L’événement LE COURRIER DU VENT Ceyras a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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