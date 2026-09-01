Informations pratiques

Ceyras

LGBTQQ2IAAP, KÉZAKO ?

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Derrière cet acronyme se cache une multitude de réalités, d’identités et de parcours. Cette rencontre vous propose de mieux comprendre les différentes réalités qu’il représente, de déconstruire les idées reçues et d’échanger dans un cadre bienveillant. Un temps pour s’informer, poser des questions et mieux appréhender la diversité des identités, des orientations et des parcours de vie.

Derrière cet acronyme se cache une multitude de réalités, d’identités et de parcours. Cette rencontre vous propose de mieux comprendre les différentes réalités qu’il représente, de déconstruire les idées reçues et d’échanger dans un cadre bienveillant. Un temps pour s’informer, poser des questions et mieux appréhender la diversité des identités, des orientations et des parcours de vie.

Public ado/adulte

Gratuit sur inscription .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com

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English : LGBTQQ2IAAP, KÉZAKO ?

Behind this acronym lies a multitude of realities, identities, and life stories. This event invites you to gain a better understanding of the different realities it represents, to challenge common misconceptions, and to engage in dialogue in a supportive environment. It’s an opportunity to learn, ask questions, and gain a better understanding of the diversity of identities, orientations, and life

L’événement LGBTQQ2IAAP, KÉZAKO ? Ceyras a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS