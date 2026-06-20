Redon

Le couvent des Calvairiennes

26, rue Saint-Michel Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

14h-17h les mardis, jeudis, samedis et dimanches 26 rue Saint-Michel

Construit au XVIIe siècle, le couvent des Calvairiennes de Redon constitue l’un des plus beaux témoins architecturaux de cet ordre religieux. Les portes de sa chapelle et de son cloître vous sont ouvertes tout l’été, où vous pourrez profiter d’un espace de flânerie pour toute la famille. .

26, rue Saint-Michel Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75

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L’événement Le couvent des Calvairiennes Redon a été mis à jour le 2026-06-20 par OT PAYS DE REDON