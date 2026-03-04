Le cycle menstruel dans la pratique sportive – Conférence, EPI des Longs Champs, Rennes

Le cycle menstruel dans la pratique sportive – Conférence Lundi 9 mars, 14h00 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Peut-on pratiquer une activité sportive pendant la période menstruelle ? Cette conférence a pour but de comprendre le fonctionnement du cycle menstruel, sa prise en compte sur la pratique et performance sportive.

Des données clés et évolutions chiffrées viendront ajuster nos idées reçues et croyances sur les inégalités dans le milieu sportif.

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 27 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « longchamps@cerclepaulbert.asso.fr »}]

Cercle Paul Bert