Le cycle sous toutes les coutures – Kiffe ton cycle, EPI des Longs Champs, Rennes

Le cycle sous toutes les coutures – Kiffe ton cycle Mardi 10 mars, 20h00 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T22:00:00+01:00

Et si ton cycle était un allié pour te réaliser ? Et si c’était possible d’arrêter de subir son cycle ? De vivre en harmonie avec son corps ? Une boussole interne qui t’aide à mieux te connaître et te comprendre. Découvrons ça ensemble dans une conférence joyeuse et interractive !

Conférence animée par Gaëlle Baldassari, la fondatrice du Mouvement Kiffe ton Cycle, formatrice en éducation menstruelle et cofondatrice de l’Académie Kiffe ton Cycle. https://www.kiffetoncycle.fr/

Conférence dans le cadre du temps fort Egalité des Longs Champs.

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany

