Informations pratiques

Le Blanc

Le cycle thermodynamique application au chauffage par pompe à chaleur

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-03 18:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Conférence sur le thème de la Science par Philippe Gillard, professeur des universités, retraité.

Dépenser de l’énergie pour déplacer de la chaleur existante coûte moins cher que de la créer en brûlant un combustible. Ce moyen est désormais privilégié par la réglementation pour les nouvelles constructions. Les différentes solutions, avec leurs avantages et inconvénients, seront présentées pour orienter les utilisateurs potentiels, en fonction de leur budget et du type de logement. .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Lecture on the theme of archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.

L’événement Le cycle thermodynamique application au chauffage par pompe à chaleur Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne