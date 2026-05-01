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Le décathlon de la Boucle Parc urbain Rhodiacéta Besançon

Le décathlon de la Boucle Parc urbain Rhodiacéta Besançon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Parc urbain Rhodiacéta

Adresse : 14 Avenue de Chardonnet

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Besançon

Le décathlon de la Boucle

Parc urbain Rhodiacéta 14 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Le Décathlon de la Boucle un défi sportif pour tous !
Douze épreuves singulières, accessibles à toutes et à tous, seront proposées escalade, vélo BMX, handball fauteuil, basket, badminton, athlétisme & course à pied handisport, tir à l’arc, carabine, rameur, foot et kendo. A faire en famille, entre amis, avec vos proches !
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires pour accéder au site. Pas de certificat médical nécessaire.
Le Décathlon de la Boucle est un événement sportif gratuit proposé par Grand Besançon Métropole en partenariat avec Décathlon et les associations sportives bisontines.   .

Parc urbain Rhodiacéta 14 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le décathlon de la Boucle

L’événement Le décathlon de la Boucle Besançon a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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