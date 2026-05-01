Le décathlon de la Boucle Parc urbain Rhodiacéta Besançon

Besançon

Le décathlon de la Boucle

Parc urbain Rhodiacéta 14 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Décathlon de la Boucle un défi sportif pour tous !

Douze épreuves singulières, accessibles à toutes et à tous, seront proposées escalade, vélo BMX, handball fauteuil, basket, badminton, athlétisme & course à pied handisport, tir à l’arc, carabine, rameur, foot et kendo. A faire en famille, entre amis, avec vos proches !

Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires pour accéder au site. Pas de certificat médical nécessaire.

Le Décathlon de la Boucle est un événement sportif gratuit proposé par Grand Besançon Métropole en partenariat avec Décathlon et les associations sportives bisontines. .

Parc urbain Rhodiacéta 14 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le décathlon de la Boucle

L’événement Le décathlon de la Boucle Besançon a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON