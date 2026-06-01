Le détour de nos 20 printemps au Rucher Cala Mélosa Chemin de Lècque Fontvieille

Fontvieille

Le détour de nos 20 printemps au Rucher Cala Mélosa

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026 à partir de 21h. Chemin de Lècque Cala Melosa Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre des journées patrimoine du pays, nous fêtons les 20 printemps de l’Association ‘l’Apier ou les murs on des oreilles’ au rucher de la Cala Mélosa

le Vendredi 26 Juin à 21 H30 sur le site du vallon de la lecque à Fontvieille

– une ballade contée , vous sera proposé autour du conte et la foret et des bruits de la nuit accompagne de Clément , poète conteur et Livia ornithologue

On terminera la soirée par une soupe à l’oignon. Entrée participative, repas sur réservation. Buvette sur place



Ensuite nous continuons notre anniversaire, le 27 juin consacrée au patrimoine

Par la visite de la chapelle St Gabrielle à 10 h A midi une paella vous sera propose (il est mieux de réserver)

A 14 h 30 visite du prieure St Peyre d’Entremonts

A 16 h les dix ans du festival de de la pierre, conférences:le nombre d’or dans l’architecture/Simon Darves-Blanc

A 17 h Présentation de l’Apier et la mémoire des murs à abeilles Sophie Berton

A 18 h présentation du papier japonnais le Washi les papetiers Stéphanie et Benoit

Atelier de taille de pierre pour les petits,l’après-midi

A 20h Repas du soir: Gardiane (sous réservation)

A 20 h 30 Bal musette avec le groupe Manu and co

A 21 h 30 DJ Pierre, Papier ciseau



Puis pour finir en musique sur le son des abeilles ,le 28 juin, journée portes ouvertes sur l’environnement

A partir de 10 H Orga- soupe,nous préparerons et partagerons la soupe au pistou accompagné de l’orgue de Barbarie de Laurent Fruleux en chansons et musiques;

N’oubliez pas vos couteaux éplucheurs. Dans l’après-midi:jouons au jeu de l’oie en équipe pour petits et grands

Ateliers abeille: ouvrons une ruche et observons Le yoga des abeilles le lit des abeilles

Pour les petits Dessines moi une abeille, concours de dessin:1er prix le panier de l’apicultrice.

Ateliers medievaux toute la journée autour du prieure St Peyre d’entremonts.

Exposition sur la journée avec les artisans qui nous ont accompagnés sur le festival de la pierre Art et patrimoine ,

A 15 h conférence sur les abeilles mellipones avec Nicolas

A 16 h ballade contée,sorcières et plantes guérisseuses l Fanny et Nicole



Une buvette est ouverte toute la journée et soirée à votre disposition.

Réservation conseillée pour les repas.

Pour les trois journées , une entrée participative est ouverte.

Fléchage à partir du bas du chemin de la lecque/D33 A croisement du moulin à huile de St Jean



La Ballade du soir à partir de 21h30 est ouverte à tous avec une entrée participative.

Une buvette est à votre disposition toute la journée et soirée

Repas sur réservation. .

Chemin de Lècque Cala Melosa Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 54 56 69 cala.melosa@orange.fr

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English :

As part of the regional Heritage Days, we are celebrating the Association’s 20th anniversary at the Cala Mélosa apiary

L’événement Le détour de nos 20 printemps au Rucher Cala Mélosa Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles