Le deuil et la santé, Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui, Orléans
mercredi 7 octobre 2026 · Auditorium de la Médiathèque Gambetta - Marcel Reggui · Orléans
Informations pratiques
Le deuil et la santé Mercredi 7 octobre, 20h30 Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui Loiret
GRATUIT – OUVERT À TOUS SANS RÉSERVATION
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T20:30:00+02:00 – 2026-10-07T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T20:30:00+02:00 – 2026-10-07T22:00:00+02:00
Laurencei Picque Psychothérapeute clinicien
Présente de la Fédération européenne Vivre sans deuils
En partenariat avec l’association jusqu’à la mort accompagnée de la vie (JALMAV ORLÉANS)
Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire
Le deuil et la santé
Mairie d’Orléans
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