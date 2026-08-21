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Le deuil et la santé, Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui, Orléans

mercredi 7 octobre 2026 · Auditorium de la Médiathèque Gambetta - Marcel Reggui · Orléans

Le deuil et la santé, Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui, Orléans

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Auditorium de la Médiathèque Gambetta - Marcel Reggui
Adresse
1 rue de Chanzy, 45000 Orléans
Ville
Orléans
Département
Loiret
Tarif
GRATUIT - OUVERT À TOUS SANS RÉSERVATION

Le deuil et la santé Mercredi 7 octobre, 20h30 Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui Loiret

GRATUIT – OUVERT À TOUS SANS RÉSERVATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T20:30:00+02:00 – 2026-10-07T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T20:30:00+02:00 – 2026-10-07T22:00:00+02:00

Laurencei Picque Psychothérapeute clinicien
Présente de la Fédération européenne Vivre sans deuils
En partenariat avec l’association jusqu’à la mort accompagnée de la vie (JALMAV ORLÉANS)

Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire
Le deuil et la santé

Mairie d’Orléans

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