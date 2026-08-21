Le deuil et la santé, Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui, Orléans

mercredi 7 octobre 2026 · Auditorium de la Médiathèque Gambetta - Marcel Reggui · Orléans

Informations pratiques

Le deuil et la santé Mercredi 7 octobre, 20h30 Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui Loiret

GRATUIT – OUVERT À TOUS SANS RÉSERVATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T20:30:00+02:00 – 2026-10-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T20:30:00+02:00 – 2026-10-07T22:00:00+02:00

Laurencei Picque Psychothérapeute clinicien

Présente de la Fédération européenne Vivre sans deuils

En partenariat avec l’association jusqu’à la mort accompagnée de la vie (JALMAV ORLÉANS)

Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire

Le deuil et la santé

Mairie d’Orléans