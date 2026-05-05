LE DIABLE S HABILLE EN PRADA 2, Ciné Manivel, Redon

LE DIABLE S HABILLE EN PRADA 2 Mardi 5 mai, 14h00 Ciné Manivel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:07:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:07:00+02:00

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.

Ciné Manivel 12, quai Jean Bart, Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://redoncinemanivel.cine.boutique/media/3644?showId=74194 »}]

Le diable s habille en prada 2 – Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. Ciné Manivel LE DIABLE S HABILLE EN PRADA 2