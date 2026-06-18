LE DICTATEUR (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse jeudi 27 août 2026.

Toulouse

LE DICTATEUR (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

En 1940, alors que les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, Charlie Chaplin attaque frontalement le régime nazi avec sa seule arme la dérision. Un premier film entièrement parlant qui, justement, pose de la plus virulente des manières la question du discours et de la parole retransmise. Le génial comédien va jusqu’à jouer de sa ressemblance avec Hitler pour donner naissance au personnage de barbier juif, parfait sosie du tyran Hynkel ! Des gags visuels mythiques tirés comme des obus et surtout l’inoubliable et bouleversant discours final où le barbier laisse la place à Chaplin lui-même.

Charles Chaplin, 1940. USA. 124 min. N&b. DCP. VOSTF 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement LE DICTATEUR (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE