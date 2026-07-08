Le Discours Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Le Discours

Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2026.

Du vendredi 26 au samedi 27 février 2027. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2026-10-23 2027-02-26

Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. ​

Spectacle Le Discours de Fabrice Caro (alias Fabcaro).





C’est le début d’un dîner de famille pendant lequel Adrien, la trentaine déprimée, attend désespérément une réponse au message qu’il vient d’envoyer à son ex. Entre le gratin dauphinois et les ébauches de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies romantiques. Une introspection intense qui ne nous épargne rien des affres existentielles d’Adrien, ni du ridicule des situations dans lesquelles il se fourre invariablement, ni de ses stratagèmes complètement vains en toutes circonstances.

Un récit digne des meilleures comédies romantiques, où l’on retrouve l’humour décalé de Zaï zaï zaï zaï.





Adaptation, Interprétation et Mise en scène:

Henri Fernandez. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

%AB You know, %E7it would make %E0 your sister very happy if you gave a little speech on the day of the ceremony. %BB

L’événement Le Discours Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille