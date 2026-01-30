Le Domaine de Comteville Dreux

Le Domaine de Comteville

Chemin de Comteville Dreux Eure-et-Loir

Autrefois demeure de caractère, le Domaine de Comteville est aujourd’hui un élégant lieu de réception niché dans un vaste parc arboré.

Le temps d’une visite, découvrez les deux salles du château, le parc et l’espace accrobranche qui anime le domaine. Une escapade entre patrimoine, nature et loisirs, à ne pas manquer.

Intervenante Alison Pomart

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h au domaine Chemin de Comteville 28100 Dreux 5 .

Chemin de Comteville Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

Once a character residence, Domaine de Comteville is now an elegant reception venue nestled in a vast wooded park.

