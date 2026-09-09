Le dos au mur par le Lien Théâtre, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Le dos au mur par le Lien Théâtre Mercredi 9 décembre, 19h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

gartuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T19:30:00+01:00 – 2026-12-09T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T19:30:00+01:00 – 2026-12-09T22:00:00+01:00

Qui sont les hommes auteurs de violences ? Qu’ont-ils en commun ? Peuvent-ils changer ?

Le dos au mur explore, par le théâtre, les parcours judiciaires des auteurs de violences conjugales, de la garde à vue à la condamnation et au-delà. La pièce interroge les origines de ces violences et les limites de la justice face à des comportements ancrés. Elle ouvre une réflexion sur la réconciliation entre héritage de la violence et promesse d’égalité.

Fédération nationale des associations socio-judiciaires, Citoyens & Justice, créée en 1982, regroupe 150 associations. Elle met en oeuvre des mesures d’investigation et d’accompagnement socio-éducatifs, promeut une justice préventive, réparatrice et humaniste, et affirme, sur la base de son expertise, que l’accompagnement des auteurs d’infractions protège efficacement victimes et société.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.citoyens-justice.fr/ »}]

Une pièce de théâtre proposée par l’association Citoyens & Justice théâtre

le lien théâtre