Le dragon à travers le temps Bibliothèque Thénezay Thénezay

Thénezay

Le dragon à travers le temps

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

La nouvelle association 2MATP (Ateliers de maîtrise manuelle artistique technique et permaculturelle) vous donne rendez-vous à la médiathèque l’évasion de Thénezay pour un temps d’échange animé par Dominique Casier et Pascal Paitrault autour du dragon (histoire, symbolique, contes et légendes…). .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com

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English : Le dragon à travers le temps

L’événement Le dragon à travers le temps Thénezay a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine