Le dragon à travers le temps Bibliothèque Thénezay Thénezay
Le dragon à travers le temps Bibliothèque Thénezay Thénezay vendredi 22 mai 2026.
Thénezay
Le dragon à travers le temps
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
La nouvelle association 2MATP (Ateliers de maîtrise manuelle artistique technique et permaculturelle) vous donne rendez-vous à la médiathèque l’évasion de Thénezay pour un temps d’échange animé par Dominique Casier et Pascal Paitrault autour du dragon (histoire, symbolique, contes et légendes…). .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le dragon à travers le temps
L’événement Le dragon à travers le temps Thénezay a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Thénezay (Deux-Sèvres)
- Les histoires Ô p’tites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay Thénezay 6 mai 2026
- Les aquarelles de Deborah Médiathèque l’évasion Thénezay 7 mai 2026
- Les ateliers fleuris de Perrine Bibliothèque Thénezay Thénezay 20 mai 2026
- Café-rencontre avec Emmanuel Robin Bibliothèque Thénezay Thénezay 30 mai 2026
- Au milieu du Noir des Iles Jardin Bibliothèque Thénezay Thénezay 3 juin 2026