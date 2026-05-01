Les aquarelles de Deborah Médiathèque l’évasion Thénezay
Les aquarelles de Deborah Médiathèque l’évasion Thénezay jeudi 7 mai 2026.
Thénezay
Les aquarelles de Deborah
Médiathèque l’évasion 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-07
Deborah, artiste locale autodidacte, expose ses aquarelles tout en douceur à la médiathèque de Thénezay.
L’artiste sera présente pour une rencontre suivie d’un moment convivial le samedi 23 mai à partir de 11h.
Tout public
Exposition visible sur la période, sur les heures d’ouverture de la médiathèque
Mercredi 10h-12h 15h-18h
Samedi de 10h à 12h .
Médiathèque l’évasion 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56
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English : Les aquarelles de Deborah
L’événement Les aquarelles de Deborah Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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