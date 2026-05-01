Les aquarelles de Deborah Médiathèque l’évasion Thénezay

Thénezay

Les aquarelles de Deborah

Médiathèque l’évasion 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-07

Deborah, artiste locale autodidacte, expose ses aquarelles tout en douceur à la médiathèque de Thénezay.

L’artiste sera présente pour une rencontre suivie d’un moment convivial le samedi 23 mai à partir de 11h.

Tout public

Exposition visible sur la période, sur les heures d’ouverture de la médiathèque

Mercredi 10h-12h 15h-18h

Samedi de 10h à 12h .

Médiathèque l’évasion 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les aquarelles de Deborah

L’événement Les aquarelles de Deborah Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine