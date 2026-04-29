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Les ateliers fleuris de Perrine Bibliothèque Thénezay Thénezay

Les ateliers fleuris de Perrine Bibliothèque Thénezay Thénezay

Les ateliers fleuris de Perrine Bibliothèque Thénezay Thénezay samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Thénezay

Adresse : 28 Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 79390 Thénezay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Thénezay

Les ateliers fleuris de Perrine

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Perrine vous propose de venir confectionner des bouquets colorés de papier.

Public enfant, à partir de 5 ans.. Sur inscription   .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56  bibliotheque.thenezay@gmail.com

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English : Les ateliers fleuris de Perrine

L’événement Les ateliers fleuris de Perrine Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine

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