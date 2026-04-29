Les ateliers fleuris de Perrine Bibliothèque Thénezay Thénezay
Les ateliers fleuris de Perrine Bibliothèque Thénezay Thénezay samedi 13 juin 2026.
Thénezay
Les ateliers fleuris de Perrine
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Perrine vous propose de venir confectionner des bouquets colorés de papier.
Public enfant, à partir de 5 ans.. Sur inscription .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
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English : Les ateliers fleuris de Perrine
L’événement Les ateliers fleuris de Perrine Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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