Les ateliers fleuris de Perrine Bibliothèque Thénezay Thénezay

Thénezay

Les ateliers fleuris de Perrine

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Perrine vous propose de venir confectionner des bouquets colorés de papier.

Public enfant, à partir de 5 ans.. Sur inscription .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com

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English : Les ateliers fleuris de Perrine

L’événement Les ateliers fleuris de Perrine Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine