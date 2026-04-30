Concours de dessin Ton héros de BD préféré Bibliothèque Thénezay Thénezay

Thénezay

Concours de dessin Ton héros de BD préféré

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de la manifestation Partir en Livres , la médiathèque de Thénezay organise un concours de dessin autour du thème Ton héros de BD préféré .

Sur une feuille A4, en collage, à la peinture ou aux crayons, peu importe la technique, venez participer au concours.

3 catégories sont ouvertes

5-8 ans,

9-12 ans

et ados-adultes.

Proclamation du palmarès le 8 juillet 2026, à 18h .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

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English : Concours de dessin Ton héros de BD préféré

L’événement Concours de dessin Ton héros de BD préféré Thénezay a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine