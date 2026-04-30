Concours de dessin Ton héros de BD préféré Bibliothèque Thénezay Thénezay
Concours de dessin Ton héros de BD préféré Bibliothèque Thénezay Thénezay samedi 6 juin 2026.
Thénezay
Concours de dessin Ton héros de BD préféré
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de la manifestation Partir en Livres , la médiathèque de Thénezay organise un concours de dessin autour du thème Ton héros de BD préféré .
Sur une feuille A4, en collage, à la peinture ou aux crayons, peu importe la technique, venez participer au concours.
3 catégories sont ouvertes
5-8 ans,
9-12 ans
et ados-adultes.
Proclamation du palmarès le 8 juillet 2026, à 18h .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56
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English : Concours de dessin Ton héros de BD préféré
L’événement Concours de dessin Ton héros de BD préféré Thénezay a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine
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