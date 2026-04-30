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Concours de dessin Ton héros de BD préféré Bibliothèque Thénezay Thénezay

Concours de dessin Ton héros de BD préféré Bibliothèque Thénezay Thénezay

Concours de dessin Ton héros de BD préféré Bibliothèque Thénezay Thénezay samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Thénezay

Adresse : 28 Place de L Hôtel de ville

Ville : 79390 Thénezay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : Gratuit

Thénezay

Concours de dessin Ton héros de BD préféré

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-06

Dans le cadre de la manifestation Partir en Livres , la médiathèque de Thénezay organise un concours de dessin autour du thème Ton héros de BD préféré .

Sur une feuille A4, en collage, à la peinture ou aux crayons, peu importe la technique, venez participer au concours.

3 catégories sont ouvertes
5-8 ans,
9-12 ans
et ados-adultes.

Proclamation du palmarès le 8 juillet 2026, à 18h   .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 

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English : Concours de dessin Ton héros de BD préféré

L’événement Concours de dessin Ton héros de BD préféré Thénezay a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine

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