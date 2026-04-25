Bookiwi Saison Ah ? Thénezay
Bookiwi Saison Ah ? Thénezay vendredi 5 juin 2026.
Thénezay
Bookiwi Saison Ah ?
Espace Rondier Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:45:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
CLOWN POÉTIQUE Bookiwi
Jeune public dès 2 ans 35 minutes Gratuit
Compagnie La cerise sur le mot (76)
Un voyage au pays des livres !
Deux clownes en salopettes bleues, deux semeuses de livres. Bookiwi et Bookiwi jouent, emmènent le spectateur dans une succession de tableaux, oniriques, absurdes et burlesques, où l’imaginaire et le jeu de chacun peuvent se déployer de mille façons.
Les livres s’ouvrent, se ferment, se métamorphosent, emmènent dans un autre monde, fait d’émotions et de sens… où le spectateur, petit ou grand, est invité à voyager vers des destinations insoupçonnées. .
Espace Rondier Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Bookiwi Saison Ah ?
L’événement Bookiwi Saison Ah ? Thénezay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine