Marché gourmand de Thénezay Jardin public Thénezay

Thénezay

Marché gourmand de Thénezay

Jardin public 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir des producteurs locaux de légumes, viandes, glaces et autres gourmandises dans une ambiance conviviale et festive.

Buvette et restauration sur place, pensez à amener vos couverts. .

Jardin public 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 43 47 07

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English : Marché gourmand de Thénezay

L’événement Marché gourmand de Thénezay Thénezay a été mis à jour le 2026-05-22 par CC Parthenay Gâtine