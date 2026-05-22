Marché gourmand de Thénezay Jardin public Thénezay
Marché gourmand de Thénezay Jardin public Thénezay samedi 6 juin 2026.
Thénezay
Marché gourmand de Thénezay
Jardin public 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir des producteurs locaux de légumes, viandes, glaces et autres gourmandises dans une ambiance conviviale et festive.
Buvette et restauration sur place, pensez à amener vos couverts. .
Jardin public 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 43 47 07
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English : Marché gourmand de Thénezay
L’événement Marché gourmand de Thénezay Thénezay a été mis à jour le 2026-05-22 par CC Parthenay Gâtine
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