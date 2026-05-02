Présentation du Prix Polar Noir Dissay Bibliothèque Thénezay Thénezay

Thénezay

Présentation du Prix Polar Noir Dissay

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Présentation du Prix polar Noir Dissay , porté par la médiathèque de Dissay (86), en lien avec le Festival, programmé du 22 au 27 septembre 2026. 4 romans à découvrir avant de choisir celui qui vous aura le plus fait frissonner. .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com

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English : Présentation du Prix Polar Noir Dissay

L’événement Présentation du Prix Polar Noir Dissay Thénezay a été mis à jour le 2026-05-02 par CC Parthenay Gâtine