Présentation du Prix Polar Noir Dissay Bibliothèque Thénezay Thénezay
Présentation du Prix Polar Noir Dissay Bibliothèque Thénezay Thénezay samedi 6 juin 2026.
Thénezay
Présentation du Prix Polar Noir Dissay
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Présentation du Prix polar Noir Dissay , porté par la médiathèque de Dissay (86), en lien avec le Festival, programmé du 22 au 27 septembre 2026. 4 romans à découvrir avant de choisir celui qui vous aura le plus fait frissonner. .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
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English : Présentation du Prix Polar Noir Dissay
L’événement Présentation du Prix Polar Noir Dissay Thénezay a été mis à jour le 2026-05-02 par CC Parthenay Gâtine
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