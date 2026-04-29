Au milieu du Noir des Iles Jardin Bibliothèque Thénezay Thénezay

Thénezay

Au milieu du Noir des Iles Jardin

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-03

Yves Vincendeau, photographe amateur, originaire de Quinçay (86), vous propose de venir découvrir l’univers de la photographie macro. Près de 23 photographies seront exposées et nous feront découvrir la nature… de très près.

Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque de Thénezay

Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Vendredi de 15h30 à 17h30

Une semaine sur deux, soit le vendredi soit le samedi de 9h à 12h .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com

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English : Au milieu du Noir des Iles Jardin

L’événement Au milieu du Noir des Iles Jardin Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine