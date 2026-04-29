Au milieu du Noir des Iles Jardin Bibliothèque Thénezay Thénezay
Au milieu du Noir des Iles Jardin Bibliothèque Thénezay Thénezay mercredi 3 juin 2026.
Thénezay
Au milieu du Noir des Iles Jardin
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-03
Yves Vincendeau, photographe amateur, originaire de Quinçay (86), vous propose de venir découvrir l’univers de la photographie macro. Près de 23 photographies seront exposées et nous feront découvrir la nature… de très près.
Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque de Thénezay
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 15h30 à 17h30
Une semaine sur deux, soit le vendredi soit le samedi de 9h à 12h .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
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English : Au milieu du Noir des Iles Jardin
L’événement Au milieu du Noir des Iles Jardin Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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