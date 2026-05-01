Café-rencontre avec Emmanuel Robin Bibliothèque Thénezay Thénezay

Thénezay

Café-rencontre avec Emmanuel Robin

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Emmanuel Robin, auteur thénezéen, de 3 ouvrages axés sur la poésie et son histoire personnelle, sera présent à la médiathèque l’Evasion de Thénezay pour un café-rencontre ponctué de lectures.

Ouvert à tous. .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café-rencontre avec Emmanuel Robin

L’événement Café-rencontre avec Emmanuel Robin Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine