Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café-rencontre avec Emmanuel Robin Bibliothèque Thénezay Thénezay

Café-rencontre avec Emmanuel Robin Bibliothèque Thénezay Thénezay

Café-rencontre avec Emmanuel Robin Bibliothèque Thénezay Thénezay samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Thénezay

Adresse : 28 Place de L Hôtel de ville

Ville : 79390 Thénezay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Thénezay

Café-rencontre avec Emmanuel Robin

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Emmanuel Robin, auteur thénezéen, de 3 ouvrages axés sur la poésie et son histoire personnelle, sera présent à la médiathèque l’Evasion de Thénezay pour un café-rencontre ponctué de lectures.

Ouvert à tous.   .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café-rencontre avec Emmanuel Robin

L’événement Café-rencontre avec Emmanuel Robin Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Thénezay (Deux-Sèvres)