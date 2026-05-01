Café-rencontre avec Emmanuel Robin Bibliothèque Thénezay Thénezay
Café-rencontre avec Emmanuel Robin Bibliothèque Thénezay Thénezay samedi 30 mai 2026.
Thénezay
Café-rencontre avec Emmanuel Robin
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Emmanuel Robin, auteur thénezéen, de 3 ouvrages axés sur la poésie et son histoire personnelle, sera présent à la médiathèque l’Evasion de Thénezay pour un café-rencontre ponctué de lectures.
Ouvert à tous. .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56
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English : Café-rencontre avec Emmanuel Robin
L’événement Café-rencontre avec Emmanuel Robin Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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