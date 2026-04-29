Présentation de la sélection du prix des lecteurs Littératures européennes de Cognac Bibliothèque Thénezay Thénezay
Présentation de la sélection du prix des lecteurs Littératures européennes de Cognac Bibliothèque Thénezay Thénezay vendredi 19 juin 2026.
Thénezay
Présentation de la sélection du prix des lecteurs Littératures européennes de Cognac
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 19:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre du Festival des Littératures Européennes de Cognac (novembre 2026), venez découvrir les romans en lice pour le prix des Lecteurs. Chaque année, le Festival met un pays européen à l’honneur en 2026, en route vers la Pologne. .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
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English : Présentation de la sélection du prix des lecteurs Littératures européennes de Cognac
L’événement Présentation de la sélection du prix des lecteurs Littératures européennes de Cognac Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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