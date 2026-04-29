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Balade Photo avec Benoît Fontaine Bibliothèque Thénezay Thénezay

Balade Photo avec Benoît Fontaine Bibliothèque Thénezay Thénezay

Balade Photo avec Benoît Fontaine Bibliothèque Thénezay Thénezay vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque Thénezay

Adresse : 28 Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 79390 Thénezay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Thénezay

Balade Photo avec Benoît Fontaine

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Benoît Fontaine, habitant de Thénezay et photographe amateur vous propose une balade découverte autour de la photo.

Au programme
De 17h à 18h balade dans Thénezay pour vous initier aux bases de la photo numérique.
De 18h à 19h temps d’échange avec Benoît Fontaine autour des réalisations ; conseils et astuce pour les améliorer.
A partir de 19h pique-nique partagé.

Informations
Prévoir son appareil photo ou son téléphone portable
Apportez votre panier-repas pour participer au pique-nique partagé   .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56  bibliotheque.thenezay@gmail.com

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English : Balade Photo avec Benoît Fontaine

L’événement Balade Photo avec Benoît Fontaine Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine

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