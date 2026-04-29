Balade Photo avec Benoît Fontaine Bibliothèque Thénezay Thénezay

Thénezay

Balade Photo avec Benoît Fontaine

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Benoît Fontaine, habitant de Thénezay et photographe amateur vous propose une balade découverte autour de la photo.

Au programme

De 17h à 18h balade dans Thénezay pour vous initier aux bases de la photo numérique.

De 18h à 19h temps d’échange avec Benoît Fontaine autour des réalisations ; conseils et astuce pour les améliorer.

A partir de 19h pique-nique partagé.

Informations

Prévoir son appareil photo ou son téléphone portable

Apportez votre panier-repas pour participer au pique-nique partagé .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com

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English : Balade Photo avec Benoît Fontaine

L’événement Balade Photo avec Benoît Fontaine Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine