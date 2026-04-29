Balade Photo avec Benoît Fontaine Bibliothèque Thénezay Thénezay
Balade Photo avec Benoît Fontaine Bibliothèque Thénezay Thénezay vendredi 17 juillet 2026.
Thénezay
Balade Photo avec Benoît Fontaine
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Benoît Fontaine, habitant de Thénezay et photographe amateur vous propose une balade découverte autour de la photo.
Au programme
De 17h à 18h balade dans Thénezay pour vous initier aux bases de la photo numérique.
De 18h à 19h temps d’échange avec Benoît Fontaine autour des réalisations ; conseils et astuce pour les améliorer.
A partir de 19h pique-nique partagé.
Informations
Prévoir son appareil photo ou son téléphone portable
Apportez votre panier-repas pour participer au pique-nique partagé .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
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English : Balade Photo avec Benoît Fontaine
L’événement Balade Photo avec Benoît Fontaine Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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