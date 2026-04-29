La Grèce antique Jeu Discovery® Bibliothèque Thénezay Thénezay

Thénezay

La Grèce antique Jeu Discovery®

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

La Micro-Folie du Val-de-Thouet se déplace à la médiathèque de Thénezay et vous propose de venir découvrir la Grèce antique en casque de réalité virtuelle avec le Jeu Discovery®.

A partir de 13 ans, sur inscription.

Durée 30 min .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com

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English : La Grèce antique Jeu Discovery®

L’événement La Grèce antique Jeu Discovery® Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine