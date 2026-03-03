Concert de l’Orchestre à Cordes Nord Deux-Sèvres Salle Michel Bonnet Thénezay

Concert de l’Orchestre à Cordes Nord Deux-Sèvres

Salle Michel Bonnet Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez nombreux écouter le répertoire varié, (issu de la période baroque, mais également d’un genre plus contemporain telles que les musiques de film), interprété par l’orchestre à cordes, et les harmonies, le Com’ Thouarmonie (du conservatoire musique et danse du Thouarsais) et le Lys-Haut-Layon de Vihiers. .

Salle Michel Bonnet Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45

L’événement Concert de l’Orchestre à Cordes Nord Deux-Sèvres Thénezay a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Parthenay Gâtine