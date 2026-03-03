Concert de l’Orchestre à Cordes Nord Deux-Sèvres Salle Michel Bonnet Thénezay
Concert de l'Orchestre à Cordes Nord Deux-Sèvres Salle Michel Bonnet Thénezay vendredi 26 juin 2026.
Salle Michel Bonnet Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
2026-06-26
fin : 2026-06-26
2026-06-26
Venez nombreux écouter le répertoire varié, (issu de la période baroque, mais également d'un genre plus contemporain telles que les musiques de film), interprété par l'orchestre à cordes, et les harmonies, le Com' Thouarmonie (du conservatoire musique et danse du Thouarsais) et le Lys-Haut-Layon de Vihiers.
Salle Michel Bonnet Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45
