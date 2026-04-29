Atelier dessin animé Bibliothèque Thénezay Thénezay
Atelier dessin animé Bibliothèque Thénezay Thénezay mercredi 8 juillet 2026.
Thénezay
Atelier dessin animé
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
La Micro-folie du Val-de-Thouet se déplace à la médiathèque de Thénezay pour un atelier Dessin animé , dans le cadre de partir en livres.
A partir de 5 ans.
Sur inscription. .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
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English : Atelier dessin animé
L’événement Atelier dessin animé Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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