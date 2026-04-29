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Atelier dessin animé Bibliothèque Thénezay Thénezay

Atelier dessin animé Bibliothèque Thénezay Thénezay

Atelier dessin animé Bibliothèque Thénezay Thénezay mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque Thénezay

Adresse : 28 Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 79390 Thénezay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Thénezay

Atelier dessin animé

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

La Micro-folie du Val-de-Thouet se déplace à la médiathèque de Thénezay pour un atelier Dessin animé , dans le cadre de partir en livres.

A partir de 5 ans.
Sur inscription.   .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56  bibliotheque.thenezay@gmail.com

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English : Atelier dessin animé

L’événement Atelier dessin animé Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine

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