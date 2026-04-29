Punch Needle qu’est-ce donc ? Bibliothèque Thénezay Thénezay

Thénezay

Punch Needle qu’est-ce donc ?

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Séverine avec les ateliers Pic&Paf propose de vous initier au punch needle.

Tout public, à partir de 6 ans.

Sur inscription .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

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English : Punch Needle qu’est-ce donc ?

L’événement Punch Needle qu’est-ce donc ? Thénezay a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine