Le droit, un élément du bonheur ? Conférence de Dina Topeza-de la Croix Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris
Le droit, un élément du bonheur ? Conférence de Dina Topeza-de la Croix Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 30 mai 2026.
Au cours
de cette conférence tu découvriras comment le droit peut avoir sa place dans
l’approche du bonheur.
Tu
découvriras qu’il existe une multitude de droits, et que chacun a sa place dans
notre vie.
Tu vas percer
à jour quel est l’importance du droit pénal puisqu’il permet de juger ceux qui
commettent des infractions (vols, harcèlement, crimes….) et quel peut être le
rôle de l’avocat.
Tu comprendras
comment le droit participe au bonheur des gens pour qu’ils vivent ensemble en les
protégeant notamment du racisme, de l’exclusion ou du harcèlement.
Dina
Topeza-de la Croix est avocate à la cour d’appel de Paris.
Dès le
début de sa carrière, elle a cherché à rendre le droit accessible au plus grand
nombre et à le vulgariser.
Elle est
l’auteur de divers ouvrages de droit comme le Guide pratique du droit (éd.Solar),
« le droit au quotidien pour les nuls » et « le droit pour les nuls
en cinquante notions clés » (éd.First) ou encore « raconte-moi
la justice » (éd la nouvelle arche de Noë)
Conférence sur le droit et la justice pour la jeunesse (de 8 ans à 14 ans) dans le cadre du festival Quartier du Livre
Le samedi 30 mai 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Inscription auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00
Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris
+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/
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