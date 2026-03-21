Le droit, un élément du bonheur ? Conférence de Dina Topeza-de la Croix Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Au cours

de cette conférence tu découvriras comment le droit peut avoir sa place dans

l’approche du bonheur.

Tu

découvriras qu’il existe une multitude de droits, et que chacun a sa place dans

notre vie.

Tu vas percer

à jour quel est l’importance du droit pénal puisqu’il permet de juger ceux qui

commettent des infractions (vols, harcèlement, crimes….) et quel peut être le

rôle de l’avocat.

Tu comprendras

comment le droit participe au bonheur des gens pour qu’ils vivent ensemble en les

protégeant notamment du racisme, de l’exclusion ou du harcèlement.

Dina

Topeza-de la Croix est avocate à la cour d’appel de Paris.

Dès le

début de sa carrière, elle a cherché à rendre le droit accessible au plus grand

nombre et à le vulgariser.

Elle est

l’auteur de divers ouvrages de droit comme le Guide pratique du droit (éd.Solar),

« le droit au quotidien pour les nuls » et « le droit pour les nuls

en cinquante notions clés » (éd.First) ou encore « raconte-moi

la justice » (éd la nouvelle arche de Noë)

Conférence sur le droit et la justice pour la jeunesse (de 8 ans à 14 ans) dans le cadre du festival Quartier du Livre

Le samedi 30 mai 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/



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