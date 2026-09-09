Le fabuleux destin de Mathilde Chatin (chansons originales), L’Impromptu, Bordeaux

Informations pratiques

Le fabuleux destin de Mathilde Chatin (chansons originales) 19 septembre 2026 – 15 juin 2027 L’Impromptu Gironde

– Plein tarif : 10€

– Tarif réduit : 7€ (avec justificatif : étudiants, chômeurs, RSA, PSH)

BOISSON OFFERTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00

Fin : 2027-06-15T20:30:00+02:00 – 2027-06-15T21:45:00+02:00

Avec Mathilde Chatin (chant, piano, guitare) & Pascal Pistone (piano)

Tout public – Durée : 1h

C’est quoi un fabuleux destin ? Ça commence par un voyage… Des rencontres, furtives et éphémères… Des notes de piano ou de guitare, intimistes… Des images mouvantes (des videos, quoi !) pour se laisser emporter vers le rêve, ou le rire… De l’autodérision et de la légèreté, des mots d’humour, des mots d’amour… Des chansons à l’ancienne pour un monde moderne ! A la Barbara, Leprest ou Biolay ! Des transitions inattendues et décalées dans une mise en scène incongrue !

Infos surhttps://88.vivaarte.fr

Clip : https://www.youtube.com/watch?v=N8tNkNeR9j8

MATHILDE CHATIN : Auteure-compositrice, comédienne, danseuse et multi-instrumentiste (piano, violon, guitare, accordéon, mélodica), elle joue, depuis quatre ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, son spectacle de chansons «Le Fabuleux destin de Mathilde Chatin». Également diplômée de la Licence «Musiques actuelles, Jazz et Chanson» de l’Université Bordeaux Montaigne, Mathilde compose et arrange des œuvres dans divers styles musicaux. Elle se produit régulièrement dans plusieurs spectacles (chanson, théâtre musical, ciné-concerts) et a donné à ce jour plus de 250 concerts. Elle se consacre également à l’enseignement de l’harmonie, de l’improvisation et de l’accompagnement au piano.

PASCAL PISTONE : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’analyse, l’improvisation et l’accompagnement de chansons. Ses compositions (pour piano ou orchestre) et ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 700 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger.

CRITIQUES :

« Vous connaissez cette magie qui opère, lorsque vous fermez les yeux en écoutant une chanson, et que soudain vous avez les images, voyez les paysages, croisez les personnages, sentez le froid saisissant ou la chaleur du vent sur votre épiderme, reniflez les parfums, et vous êtes dans le tableau, au milieu de la scène? Les chansons de Mathilde font ça aussi. » Miren Funke (chroniqueuse à la revue Le Doigt dans l’Oeil)

« Si vous n’aimez que les mises en scène insignifiantes, sans surprise. les chansons incompréhensibles ou trop convenues, les transitions sans aucune originalité, si vous n’appréciez que les spectacles monotones, sans contrastes, sans aucune prise de risque de la part de l’artiste, alors ne venez surtout pas voir Mathilde Chatin à L’Impromptu ! » Athéna Mitchil (fidèle spectatrice des spectacles de Mathilde)

L’Impromptu 8 cours de la Marne – Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0681963511 http://www.limpromptu.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetteries.fr/billetterie/le-fabuleux-destin-de-mathilde-chatin »}, {« type »: « email », « value »: « impromptu.bordeaux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 03 78 94 21 »}] [{« link »: « https://88.vivaarte.fr »}, {« data »: {« author »: « Mathilde Chatin », « cache_age »: 86400, « description »: « CLIP OFFICIEL de « En Boucle »nnRu00e9alisation : Mathilde Chatin nImages : Laurine Allemon, Cu00e9line BordesnMontage : Laurine Allemon nnDanseurs : Marie Jacquelin, Guilhem Rebejac, Elisa Villena, Elisabeth WagnernnFigurants : Antoine Chatin, Clu00e9a Granger, Marino Lefloch, Charles Dugay Leyoudec, Ianek Mouralis, Paul Mouralis Philip, Lola PaulaisnnUn grand merci u00e0 Laurine Allemon qui m’a permis de ru00e9aliser ce clip, ainsi qu’u00e0 tous les danseurs et figurants pour leur participation au projet car sans eux, il n’aurait pas vu le jour ud83cudfb6nnhttps://www.instagram.com/mathilde_chatinnnhttps://www.vivaarte.fr/mathildechatin/ », « type »: « video », « title »: « Mathilde Chatin – En Boucle – CLIP OFFICIEL », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/N8tNkNeR9j8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=N8tNkNeR9j8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfa_8bvkJ8lalQXJiRjU0Ag », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Mathilde vous conte ses joies, ses peines, ses fantasmes, ses délires, parfois avec une touche d’humour, du haut de ses 23 ans ! chanson chansons originales

dr