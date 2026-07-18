Le fabuleux piano de Sonia Devillers Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Une saga familiale rythmée par la montée du nazisme, les rafles des Juifs à Paris et le retour à la vie des survivants qui taisent leurs blessures mais cherchent encore et toujours leur piano. Par petites touches sensibles, l’auteure mêle à son récit l’histoire de sa propre famille qui, en fuyant la Roumanie communiste, a laissé derrière elle un piano remarquable que sa grand-mère n’a jamais pu oublier.

En présence de l’auteure.

En conversation avec AmauryChardeau, auteur et réalisateur.

Réserver

Robert Laffont, 2026.



En partant de la spoliation du prestigieux piano de la famille Enoch, célèbres éditeurs de partitions, Sonia Devillers raconte l’histoire de ces instruments pillés par milliers par l’occupant allemand et transportés jusqu’aux confins du IIIe Reich.

Le mardi 13 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 5/3€

– Plus d’informations –

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-13T19:00:00+02:00_2026-10-13T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-exposition-simone-veil +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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