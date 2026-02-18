Le fantôme de l’ïle Vierzon
Le fantôme de l’ïle Vierzon samedi 24 octobre 2026.
Le fantôme de l’ïle
Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
Date(s) :
2026-10-24
L’Île Marie abrite bien des mystères, notamment à Halloween. Les adolescents pourront découvrir le site et dans la pénombre, essayer de vaincre le fantôme de l’Île…
L’Île Marie abrite bien des mystères, notamment à Halloween. Les adolescents pourront découvrir le site et dans la pénombre, essayer de vaincre le fantôme de l’Île… .
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Île Marie is home to many mysteries, especially at Halloween. Teenagers can explore the site and, in the half-light, try to vanquish the island’s ghost…
L’événement Le fantôme de l’ïle Vierzon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON