Le fantôme de l’ïle

Vierzon Cher

Gratuit

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

L’Île Marie abrite bien des mystères, notamment à Halloween. Les adolescents pourront découvrir le site et dans la pénombre, essayer de vaincre le fantôme de l’Île…

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com

English :

Île Marie is home to many mysteries, especially at Halloween. Teenagers can explore the site and, in the half-light, try to vanquish the island’s ghost…

