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AGENDA · Saint-Quentin

Le Faubourg d’Isle, Le Casino, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Le Casino · Saint-Quentin

Le Faubourg d’Isle, Le Casino, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Casino
Adresse
48 Rue Général Leclerc, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Le Faubourg d’Isle 19 et 20 septembre Le Casino Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur l’histoire du quartier du Faubourg d’Isle et le Casino.

Le Casino 48 Rue Général Leclerc, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France
Exposition sur l’histoire du quartier du Faubourg d’Isle et le Casino.

©Ville de Saint-Quentin

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