Le Faubourg d’Isle, Le Casino, Saint-Quentin

Informations pratiques

Le Faubourg d’Isle 19 et 20 septembre Le Casino Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur l’histoire du quartier du Faubourg d’Isle et le Casino.

Le Casino 48 Rue Général Leclerc, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France

Exposition sur l’histoire du quartier du Faubourg d’Isle et le Casino.

©Ville de Saint-Quentin