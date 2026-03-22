Bienvenue dans le salon Smoking Sofa ! Sur un fauteuil cosy, un

narrateur haut en couleur, recueille les suggestions du public. Une délicieuse

mélodie improvisée accompagne l’arrivée de fringant·e·s comédien·ne·s.

Ensemble, ils et elles vont nous plonger dans un univers insolite, débordant de

protagonistes facétieux et touchants, le temps d’une histoire unique et

inédite.

Plongez chaque soir dans un univers insolite débordant de personnages facétieux. Une histoire unique où tout est improvisé, même la musique !

Du vendredi 17 avril 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 26 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T20:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00;2026-04-18T20:00:00+02:00_2026-04-18T21:00:00+02:00;2026-04-19T20:00:00+02:00_2026-04-19T21:00:00+02:00;2026-04-24T20:00:00+02:00_2026-04-24T21:00:00+02:00;2026-04-25T20:00:00+02:00_2026-04-25T21:00:00+02:00;2026-04-26T20:00:00+02:00_2026-04-26T21:00:00+02:00;2026-05-01T20:00:00+02:00_2026-05-01T21:00:00+02:00;2026-05-02T20:00:00+02:00_2026-05-02T21:00:00+02:00;2026-05-03T20:00:00+02:00_2026-05-03T21:00:00+02:00;2026-05-08T20:00:00+02:00_2026-05-08T21:00:00+02:00;2026-05-09T20:00:00+02:00_2026-05-09T21:00:00+02:00;2026-05-10T20:00:00+02:00_2026-05-10T21:00:00+02:00;2026-05-15T20:00:00+02:00_2026-05-15T21:00:00+02:00;2026-05-16T20:00:00+02:00_2026-05-16T21:00:00+02:00;2026-05-17T20:00:00+02:00_2026-05-17T21:00:00+02:00;2026-05-22T20:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00;2026-05-23T20:00:00+02:00_2026-05-23T21:00:00+02:00;2026-05-24T20:00:00+02:00_2026-05-24T21:00:00+02:00;2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T21:00:00+02:00;2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T21:00:00+02:00;2026-05-31T20:00:00+02:00_2026-05-31T21:00:00+02:00;2026-06-05T20:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00;2026-06-07T20:00:00+02:00_2026-06-07T21:00:00+02:00;2026-06-12T20:00:00+02:00_2026-06-12T21:00:00+02:00;2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00;2026-06-14T20:00:00+02:00_2026-06-14T21:00:00+02:00;2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00;2026-06-20T20:00:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00;2026-06-21T20:00:00+02:00_2026-06-21T21:00:00+02:00

À la Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

http://www.folietheatre.com/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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