Le Fauteuil – de la Cie Smoking Sofa À la Folie Théâtre Paris
Le Fauteuil – de la Cie Smoking Sofa À la Folie Théâtre Paris vendredi 17 avril 2026.
Bienvenue dans le salon Smoking Sofa ! Sur un fauteuil cosy, un
narrateur haut en couleur, recueille les suggestions du public. Une délicieuse
mélodie improvisée accompagne l’arrivée de fringant·e·s comédien·ne·s.
Ensemble, ils et elles vont nous plonger dans un univers insolite, débordant de
protagonistes facétieux et touchants, le temps d’une histoire unique et
inédite.
Plongez chaque soir dans un univers insolite débordant de personnages facétieux. Une histoire unique où tout est improvisé, même la musique !
Du vendredi 17 avril 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 20h00 à 21h00
payant
De 10 à 26 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T20:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00;2026-04-18T20:00:00+02:00_2026-04-18T21:00:00+02:00;2026-04-19T20:00:00+02:00_2026-04-19T21:00:00+02:00;2026-04-24T20:00:00+02:00_2026-04-24T21:00:00+02:00;2026-04-25T20:00:00+02:00_2026-04-25T21:00:00+02:00;2026-04-26T20:00:00+02:00_2026-04-26T21:00:00+02:00;2026-05-01T20:00:00+02:00_2026-05-01T21:00:00+02:00;2026-05-02T20:00:00+02:00_2026-05-02T21:00:00+02:00;2026-05-03T20:00:00+02:00_2026-05-03T21:00:00+02:00;2026-05-08T20:00:00+02:00_2026-05-08T21:00:00+02:00;2026-05-09T20:00:00+02:00_2026-05-09T21:00:00+02:00;2026-05-10T20:00:00+02:00_2026-05-10T21:00:00+02:00;2026-05-15T20:00:00+02:00_2026-05-15T21:00:00+02:00;2026-05-16T20:00:00+02:00_2026-05-16T21:00:00+02:00;2026-05-17T20:00:00+02:00_2026-05-17T21:00:00+02:00;2026-05-22T20:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00;2026-05-23T20:00:00+02:00_2026-05-23T21:00:00+02:00;2026-05-24T20:00:00+02:00_2026-05-24T21:00:00+02:00;2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T21:00:00+02:00;2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T21:00:00+02:00;2026-05-31T20:00:00+02:00_2026-05-31T21:00:00+02:00;2026-06-05T20:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00;2026-06-07T20:00:00+02:00_2026-06-07T21:00:00+02:00;2026-06-12T20:00:00+02:00_2026-06-12T21:00:00+02:00;2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00;2026-06-14T20:00:00+02:00_2026-06-14T21:00:00+02:00;2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00;2026-06-20T20:00:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00;2026-06-21T20:00:00+02:00_2026-06-21T21:00:00+02:00
À la Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
http://www.folietheatre.com/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
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