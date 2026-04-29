Le Festin du Clos des Bachelards Déjeuner Lieu dit Les Bachelards Fleurie

Fleurie

Le Festin du Clos des Bachelards Déjeuner

Lieu dit Les Bachelards Château des Bachelards Fleurie Rhône

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:30:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château des Bachelards vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Le Festin Dominical du Clos des Bachelards . … Voir la suite sur le site du festival

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Lieu dit Les Bachelards Château des Bachelards Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 49 47 00 contact@chateau-bachelards.com

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English : The Clos des Bachelards Feast Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Château des Bachelards will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Le Festin Dominical du Clos des Bachelards . … See more on the event website

L’événement Le Festin du Clos des Bachelards Déjeuner Fleurie a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais