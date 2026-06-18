Le Festival Arelate au musée départemental Arles Antique Musée départemental Arles antique Arles

Arles

Le Festival Arelate au musée départemental Arles Antique

Du 15/08 au 23/08/2026 tous les jours. Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-15

Focus sur le Musée départemental Arles Antique un mois d’août riche en découvertes et en expériences !

Cet été, dans le cadre du festival Arelate, le Musée départemental Arles Antique propose une programmation variée et accessible à tous, mêlant culture, patrimoine, cinéma, astronomie et aventure. Entre visites guidées, rencontres passionnantes et activités ludiques, profitez d’un mois d’août placé sous le signe de la découverte.



– Le préambule du Festival du Film Péplum

Samedi 15 août à partir de 18h Jardin Hortus

Gratuit



Avant le lancement du Festival du Film Péplum, venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis dans le cadre verdoyant du Jardin Hortus. Au programme espace détente, jeux et projection en plein air du célèbre dessin animé Astérix et Cléopâtre (1968) sous les étoiles.



– Rencontre la tête dans les étoiles

Vendredi 21 août à 20h Toit du musée

Gratuit



Le musée vous invite à une soirée exceptionnelle autour des mystères du ciel. L’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche émérite au CNRS et écrivain, échangera avec Alain Charron, conservateur en chef et directeur adjoint du musée. Une rencontre passionnante pour explorer les liens entre science, univers et imaginaire.



– Visites guidées du musée

Dimanches 16, 17 et 23 août à 11h

Payant



Partez à la découverte des trésors du musée et de ses collections permanentes qui retracent l’histoire fascinante d’Arles à l’époque romaine. Ces visites permettent également d’explorer l’exposition temporaire Le passage de Vénus , offrant un regard original sur les liens entre patrimoine, art et astronomie.



– Escape Room L’Atelier du sculpteur

Du dimanche 16 au vendredi 21 août (sauf mardi)

Gratuit



En famille ou entre amis, relevez le défi de cet escape game imaginé par l’équipe de médiation du musée. Résolvez les énigmes de L’Atelier du sculpteur et plongez dans l’univers de l’archéologie et de la création artistique. Les participants bénéficient également d’un accès gratuit aux collections permanentes du musée.



Une belle occasion de (re)découvrir l’un des sites culturels majeurs du territoire à travers une programmation estivale originale, conviviale et accessible à tous. .

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@association-arelate.fr

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English :

Spotlight on the Arles Antique Departmental Museum: A Month of August Full of Discoveries and Experiences!

L’événement Le Festival Arelate au musée départemental Arles Antique Arles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Arles