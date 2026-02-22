Le Festival de l’éloquence Aix-en-Provence

Le Festival de l’éloquence

Du lundi 4 au samedi 9 mai 2026. Théâtre du Jeu de Paume Villa Acantha Amphithéâtre La Manufacture La Comédie d’Aix Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-09

2026-05-04

Le Festival de l’éloquence fera son grand retour à Aix-en-Provence ! Concours d’éloquence, grand entretien, spectacles oratoires, créations originales.

Vous retrouverez ainsi des formats familiers, mais aussi des formats originaux, mettant à l’honneur la parole, comme moyen de découverte, de partage et de divertissement.





Depuis dix ans, dix éditions, le festival des Journées de l’éloquence a fait rayonner l’art oratoire au mois de mai, transformant Aix-en-Provence en cœur battant et rendez-vous incontournable de cette discipline. Ensemble, nous avons exploré bien des thèmes la Révolution française, l’amour, la musique, le cinéma, la science… et proposé bien des spectacles lectures, pièces de théâtre, conférences…

Pour ouvrir cette nouvelle décennie, il était temps de nous réinventer. Sans rien renier à l’exigence de qualité de notre programmation, et pour accentuer le caractère singulier de cet événement, nous abandonnons l’idée d’une thématique annuelle. Désormais, chaque proposition sera pensée indépendamment, pour mettre à l’honneur la parole, vivante, incarnée, comme moyen de découverte, de partage et de divertissement.

Du 6 au 10 mai prochains, vous retrouverez ainsi des formats familiers tels que le spectacle oratoire, le Tremplin des orateurs ou la Grande finale d’éloquence. Mais aussi des formats originaux. Parmi eux, Paroles, paroles ! vous permettra voir se succéder sur scène quatre grands témoins aux parcours atypiques. La Grande finale, quant à elle, sera accompagnée d’une petite sœur la Grande finale d’éloquence des lycéens, sur un principe similaire à son aînée.

L’éloquence fleurit en France, une nouvelle jeunesse s’en empare qui ne manque pas de talent. Notre temps fort aura accompagné et même précédé cette floraison. Pour refléter sa mue, il se nommera désormais simplement le Festival de l’éloquence . .

contact@atelier-languefrancaise.fr

English :

The Festival de l’éloquence returns to Aix-en-Provence! Eloquence competitions, interviews, oratory shows and original creations.

