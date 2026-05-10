Le Festival de L’incruste théâtrale de Krapo Roy L’Atelier Dulcie-September Nantes
Le Festival de L’incruste théâtrale de Krapo Roy L’Atelier Dulcie-September Nantes samedi 27 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 10:00 – 21:00
Gratuit : oui Evènement gratuit, chapeau Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Le temps d’un week-end, le cœur de Nantes se transforme en scène à ciel ouvert. Les 27 et 28 juin prochains, le Festival de L’Incruste théâtrale, un festival de théâtre et de chorale, investit Dulcie September pour offrir aux Nantais et aux visiteurs une expérience artistique gratuite, conviviale et inattendue.Au programme, une dizaine de représentations mêlant théâtre et performances chorales, pensées pour surprendre le passant autant que le spectateur averti. Des pastilles artistiques — courtes formes immersives et itinérantes — ponctuent les deux journées, transformant Dulcie September !Entre deux spectacles, le public est invité à profiter d’une buvette et d’un espace de restauration, pour que la fête se prolonge bien au-delà du rideau.
L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036
https://www.kraporoy.fr/
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