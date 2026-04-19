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Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Mail Nobel Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Mail Nobel Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Mail Nobel Nantes mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Mail Nobel

Adresse : rue Basinerie, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 19:09

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 19:09 – 20:09
Gratuit : oui  Tout public 

Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviterà vous arrêter, pour les croiser,les rencontrer,les regarder,les écouter…ou pas, à pas là où vous serez

Mail Nobel Nantes 44300


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