Le Festival des Binbins, Hôtel de Ville de Douai, Douai

Le Festival des Binbins 8 – 10 juillet Hôtel de Ville de Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T20:30:00+02:00

Binbin est le petit frère de Jacquot et Fillon, les enfants de M. et Mme Gayant, géants de Douai classés sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel par l’Unesco en 2005. Binbin a donné son nom à un festival destiné aux enfants. Entièrement gratuit, il s’impose désormais comme un incontournable festival des arts de la rue dédié au jeune public en France.

Le festival des Binbins fera vibrer le cœur historique de Douai les mercredi, jeudi et vendredi précédant le 12 juillet. Les enfants (et les parents) se délecteront devant de nombreux spectacles : théâtre de rue, Guignol, musique, cirque… Mais aussi des jeux, parcours aventure et accrobranche, ateliers, petit carrousel, yourte aux histoires… Trois jours de poésie et de rires à partager en famille.

Pour plus d’informations : www.festivaldesbinbins.fr

Hôtel de Ville de Douai 83 rue de la Mairie Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.festivaldesbinbins.fr/ »}]

Binbin est le petit frère de Jacquot et Fillon, les enfants de M. et Mme Gayant, géants de Douai classés sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel par l’Unesco en 2005. Binbin a à…

©AD Langlet