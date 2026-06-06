LE FESTIVAL DES PLACES – concours Danse Elargie Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Samedi 6 & dimanche 7 juin – Place du Châtelet

Imaginé en 2010 par Boris Charmatz, Emmanuel Demarcy-Mota et la Fondation d’entreprise Hermès, le concours ouvre ses portes aux artistes de toutes disciplines et nationalités.

En 2026, une nouvelle dimension investit la place du Châtelet, invitant les artistes à “réécrire la ville” à travers des propositions innovantes et collectives. Cette édition mêlera ainsi performances en salle et créations en extérieur, dans un dialogue entre art et espace urbain. Le projet est mené avec le soutien du Cndc – Angers, de La Comédie de Valence et du CCN-Ballet de Lorraine.

Samedi 6 juin

10h30 – 13h00 | Danse | Répétitions en public

14h30 – 15h30 | Concours Danse élargie

Dimanche 7 juin

12h00 – 13h00 | Danse | Atelier mené par Ashley Chen

DISCO CHAOS:

Ashley Chen (cie Kashyl), collaborateur de la compagnie Terrain – Boris Charmatz , puise dans les thématiques de sa prochaine pièce, La Croissance exponentielle des petites erreurs, pour explorer les dynamiques chaotiques à travers un atelier participatif.

Les artistes Peggy Grelat Dupont, Elena Lecoq et Boris Charrion prennent également part à la danse. Après un échauffement guidé et la transmission d’un matériau chorégraphique simple, les participants sont répartis en différents groupes pour faire émerger, sur la place du Châtelet, une danse massive, libre et joyeusement chaotique.

DISCO CHAOS: Ashley Chen (cie Kashyl), collaborateur de la , puise dans les thématiques de sa prochaine pièce, La Croissance exponentielle des petites erreurs, pour explorer les dynamiques chaotiques à travers un atelier participatif. Les artistes Peggy Grelat Dupont, Elena Lecoq et Boris Charrion prennent également part à la danse. Après un échauffement guidé et la transmission d’un matériau chorégraphique simple, les participants sont répartis en différents groupes pour faire émerger, sur la place du Châtelet, une danse massive, libre et joyeusement chaotique. 15h00 – 17h00 | Performance projets Danse élargie

Pour sa 9e édition, le concours “Danse élargie” poursuit son exploration des nouvelles formes de mouvement et de création contemporaine, sur scène comme dans l’espace public, place du Châtelet.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26/danse/concours-danse-elargie-9e-edition



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