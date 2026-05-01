Saint-Martin-de-Boubaux

LE FESTIVAL DU VIVANT DÉAMBULATION CONTÉE CURE CASTOR

Pont de la Fage Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre du Festival du Vivant, déambulation contée Cure castor . Rendez-vous au pont de la Fage. Privilégiez le parking au centre du village, 10min. à pied.

Le Festival du Vivant en Cévennes revient du 16 au 30 mai 2026 sous une forme itinérante, à la rencontre des autres vallées cévenoles et de leurs habitant·e·s, entre le nord du Gard et le sud de la Lozère.

Venez participer à cette déambulation contée, immersive et joyeusement pédagogique, où la rivière devient espace de jeu et le castor, héros inattendu. Le public est invité à suivre le fil de l’eau dans une expérience visuelle, sensible et résolument vivante en compagnie de Lénaïc Eberlin. Après-midi suivi d’un temps convivial au restaurant associatif l’Essentiel de Saint-Martin-de-Boubaux.

Rendez-vous au pont de la Fage. Attention, les places de parking sont limitées. Possibilité de se garer dans le village et de descendre au pont (10 minutes de marche). .

Pont de la Fage Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie

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English :

As part of the Festival du Vivant, Cure castor storytelling walk. Meet at the Fage bridge. Prefer parking in village center, 10-minute walk.

L’événement LE FESTIVAL DU VIVANT DÉAMBULATION CONTÉE CURE CASTOR Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère