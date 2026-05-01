Saint-Martin-de-Boubaux

PETIT ATELIER CUISINE DE MIDO TAJINE D’AGNEAU

Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Petit atelier cuisine de Mido Tajine d’agneau. Suivi d’un repas partagé. Sur réservation places limitées.

Petit atelier cuisine de Mido Tajine d’agneau. Suivi d’un repas partagé. Sur réservation places limitées. .

Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mido’s little cooking workshop: Lamb tagine. Followed by a shared meal. Reservations required places limited.

L’événement PETIT ATELIER CUISINE DE MIDO TAJINE D’AGNEAU Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère